Les fondations d'une maison à construire

Les étapes de construction d'une maison sont assez techniques et demandent les compétences conjuguées de plusieurs équipes d'artisans ainsi que des plans d'un architecte construction dès le départ...Sur un sol stable, une tranchée est réalisée afin d'assurer des fondations profondes et hors gel de la maison. Les dimensions de la tranchée permettant de coulersont en général de 60 cm de large et de 40 cm de profondeur.Des tiges de fer à béton (barres filantes) et des longrines sont placées de manière à lier le futur treillis soudé de la dalle avec les murs du vide sanitaire. On coule ensuite une semelle en béton armé dans cette tranchée : elle permettra de répartir la charge de la maison sur une large surface de sol stable. Il ne faut pas tarder pas à couler la semelle de béton, après avoir creusé les fondations à cause d'un orage ou un épisode pluvieux pourrait rapidement les remplir Une fois le béton coulé, on étale le mortier de façon homogène sur 10 cm d'épaisseur, puis on pose à plat les fers à béton tous les 15 cm. Ils sont reliés tous les 50 cm environ de fil à ligaturer.Une deuxième couche de mortier est posée sur 25 cm d'épaisseur.Un temps de séchage de 7 jours est nécessaire