voici quelques questions sur le viager, si vous recherchez une maison viager sur le 34 (Montpellier, Béziers, Hérault).Le viager rentre dans la succession.Les enfants et ayants-droits ont un délais habituel de trois mois fixé dans le contrat afin de récupérer les biens mobiliers.Théoriquement, il n’y a pas d’âge pour vendre en viager puisque le calcul de la rente et du bouquet vont différer selon l’espérance de vie du vendeur. Mais il est important de garder à l’esprit que l’âge est une donnée importante dans la décision d’achat de l’acquéreur.Oui, le bouquet ou prix de présentation comprend les honoraires d’agence.Le vendeur peut exercer la clause résolutoire stipulée sur le contrat et par laquelle il récupère le bien.Somme versée par l'acquéreur lors de la signature du compromis de vente d'un bien immobilier en vue de garantir ses engagements et qui sera déduit du paiement final. Si l'acquéreur renonce à l'achat pour de simples raisons personnelles, le vendeur sera en droit de l'obliger à acheter, si besoin par une assignation au tribunal. Il en est de même dans le cas ou cela serait le vendeur qui renonce à la vente.Acte rédigé par un officier public (un notaire), puis publié au bureau des hypothèques, qui garantit la régularité et la véracité de l'engagement. Cet acte est ainsi opposable à tous les tiers. C'est un document obligatoire lorsqu'il s'agit de vente de bien immobilier.Acte juridique signé devant huissier par lequel une personne qui contracte un crédit immobilier donne en garantie à son créancier un bien, ou un portefeuille de titres. L'acte de nantissement est moins onéreux que l'hypothèque.